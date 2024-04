G. Meloniová v Tunisku rokovala o migrácii aj ekonomickej spolupráci

Tunis 17. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu navštívila Tunisko a stretla sa s tamojšími predstaviteľmi, s ktorými diskutovala o "novom prístupe" k nelegálnej migrácii aj o ekonomickej spolupráci s Tunisom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Meloniová navštívila túto severoafrickú krajinu už štyrikrát za menej než rok. Jej vláda sa po prevzatí moci v Taliansku zaviazala, že obmedzí nelegálnu migráciu. Rím však neskôr priznal zlyhania pri plnení tohto sľubu.



"Spolupráca v oblasti migrácie zostáva hlavným aspektom vzťahu medzi Talianskom a Tuniskom. Aj naďalej je nevyhnutné, aby tuniské orgány pokračovali v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a obmedzili nelegálne odchody," uviedli pre AFP talianski predstavitelia.



Meloniová sa v Tunise stretla s tamojším prezidentom Kaísom Saídom, ktorý v utorok po schôdzke s národno-bezpečnostným tímom prisľúbil, že Tunisko nebude centrom ani miestom pre odchod migrantov zo subsaharskej Afriky.



Návšteva Tuniska je súčasťou jej takzvaného plánu "Mattei", predstaveného koncom januára, ktorého cieľom je predstaviť Taliansko ako kľúčový most medzi Afrikou a Európou. Podľa AFP sa v stredu podpísali tri dohody: pomoc vo výške 50 miliónov eur na energetické projekty, úvery pre malé a stredné podniky a dohoda o spolupráci medzi univerzitami.



"Taliansko sa bude naďalej snažiť presadzovať tento nový prístup, ktorý podporuje na európskej úrovni," uviedla Meloniová. Africké krajiny podľa nej potrebujú pre boj s nelegálnou migráciou investície a rozvoj.



Dodala, že Rím podnieti legálnu migráciu tým, že udelí 12.000 povolení na pobyt Tunisanom vyštudovaným v konkrétnych oblastiach.



Tunisko je hlavnou tranzitnou krajinou pre tisícky subsaharský migrantov, ktorý sa každý rok pokúšajú dostať do Európy. Tuniské úrady vlani zamedzili takmer 70.000 migrantom dostať sa cez Stredozemné more do Talianska.



Európska únia vlani v júli podpísala s Tuniskom dohodu o finančnej promoci výmenou za jeho záväzok obmedziť nelegálnu migráciu. Na tento účel EÚ poskytne 105 miliónov eur a ďalších 150 miliónov pôjde na pomoc s rozpočtom zadlženého Tuniska.



Poslanci európskeho parlamentu túto dohodu kritizovali, pričom poukazovali na potlačovanie ľudských práv a slobôd. Kritizovali tiež Saídovu rastúcu autoritatívnu vládu od prevzatia moci v roku 2021.