G. Thunbergovú nakrátko zadržali na proteste proti veterným turbínam

Oslo 1. marca (TASR) - Nórska polícia v stredu na demonštrácii v Osle nakrátko zadržala klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú, ktorú spoločne s ďalšími aktivistami vyviedla z budovy tamojšieho ministerstva financií. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Demonštranti žiadali odstránenie veterných turbín, ktoré boli postavené na územiach využívaných pôvodným sámskym obyvateľstvom na pasenie sobov v strednej časti Nórska. V ostatných dňoch zablokovali v Nórsku vstupy do niektorých vládnych budov a tamojšiu stredoľavicovú menšinovú vládu tak dostali do krízovej situácie.



Nórsky minister energetiky Terje Aasland sa dokonca rozhodol v stredu odvolať svoju plánovanú dvojdňovú návštevu Británie.



Gretu Thunbergovú, ktorá v rukách držala sámsku červeno-modro-žltú vlajočku, z budovy ministerstva vyniesli policajti. Mladú Švédku však zakrátko prepustili, spoločne s ďalšími zadržanými aktivistami. Na stredajšom proteste sa zúčastnili stovky aktivistov.



Thunbergová sa k protestom v Osle pripojila v pondelok. Účastníci týchto demonštrácií tvrdia, že prechod na tzv. zelenú energiu by sa nemal diať na úkor práv Sámov.



Sámski pastieri sobov v Nórsku tvrdia, že obrovské veterné turbíny aj hluk, ktorý vydávajú, pôsobí na ich zvieratá odstrašujúco a zároveň narúša ich tradície. Žiadajú preto odstavenie turbín.



Nórsky najvyšší súd v roku 2021 rozhodol, že dve veterné elektrárne, ktoré sa nachádzajú v centrálnej časti krajiny, porušujú práva etnickej skupiny Sámov garantované medzinárodnými dohovormi. Veterné turbíny však aj naďalej zostávajú v prevádzke, hoci od vynesenia rozsudku uplynulo už viac ako 16 mesiacov.



Nórske ministerstvo energetiky tvrdí, že veterné turbíny predstavujú aj napriek rozhodnutiu najvyššieho súdu právny problém. Dúfa pritom, že sa podarí v tejto veci nájsť kompromisné riešenie, čo by ale podľa vyjadrenia tohto rezortu mohlo trvať aj ďalší rok.



Aktivisti v utorok informovali, že sa im podarilo v ostatných dňoch vyzbierať takmer 95.000 eur určených na pomoc demonštrantom pri platení pokút.