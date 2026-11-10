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G7 chce zabrániť bezpečnostnému vákuu po skončení misie UNIFIL
Misia UNIFIL pôsobí na juhu Libanonu od roku 1978.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok vyhlásil, že medzi šéfmi diplomacií skupiny G7 panuje zhoda na „potrebe zabrániť vzniku bezpečnostného vákua“ v Libanone po odchode mierových síl OSN (UNIFIL) z južného Libanonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Misia UNIFIL pôsobí na juhu Libanonu od roku 1978. Jej úlohou je monitorovať situáciu pozdĺž hraníc s Izraelom, predchádzať obnoveniu konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, sprostredkúvať komunikáciu medzi oboma stranami a podporovať libanonskú armádu.
Bezpečnostná rada OSN však hlasovaním rozhodla, že mandát misie sa skončí 31. decembra 2026. Následne sa začne postupné sťahovanie jej príslušníkov, ktoré má trvať najviac rok. Zatiaľ nie je jasné, aké bezpečnostné usporiadanie ju nahradí.
Barrot preto privítal zhodu ministrov zahraničných vecí siedmich priemyselne najvyspelejších krajín, že po skončení mandátu mierových síl OSN v Libanone je potrebné rýchlo vytvoriť „novú bezpečnostnú architektúru“. Barrot podľa agentúry AFP dodal, že schôdzka šéfov diplomacií G7, ktorá sa v pondelok a utorok konala v Paríži, „poskytla príležitosť na dosiahnutie pokroku“ v tejto otázke.
Misia UNIFIL pôsobí na juhu Libanonu od roku 1978. Jej úlohou je monitorovať situáciu pozdĺž hraníc s Izraelom, predchádzať obnoveniu konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, sprostredkúvať komunikáciu medzi oboma stranami a podporovať libanonskú armádu.
Bezpečnostná rada OSN však hlasovaním rozhodla, že mandát misie sa skončí 31. decembra 2026. Následne sa začne postupné sťahovanie jej príslušníkov, ktoré má trvať najviac rok. Zatiaľ nie je jasné, aké bezpečnostné usporiadanie ju nahradí.
Barrot preto privítal zhodu ministrov zahraničných vecí siedmich priemyselne najvyspelejších krajín, že po skončení mandátu mierových síl OSN v Libanone je potrebné rýchlo vytvoriť „novú bezpečnostnú architektúru“. Barrot podľa agentúry AFP dodal, že schôdzka šéfov diplomacií G7, ktorá sa v pondelok a utorok konala v Paríži, „poskytla príležitosť na dosiahnutie pokroku“ v tejto otázke.