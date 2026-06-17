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G7: Dohoda USA - Irán pomôže zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane

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Zozadu zľava v smere hodinových ručičiek: americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Mark Carney, talianska premiérka Giorgia Meloniová, japonská premiérka Sanae Takaičiová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání, prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v utorok 16. júna 2026 zúčastňujú na pracovnom obede lídrov krajín G7 a Blízkeho východu vo francúzskom Evian-les-Bains. Foto: TASR/AP

Lídri štátov a vlád krajín G7 považujú rámcovú dohodu medzi USA a Iránom za „historickú príležitosť“ zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane.

Autor TASR
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Évian 17. júna (TASR) - Lídri štátov a vlád krajín G7 považujú rámcovú dohodu medzi USA a Iránom za „historickú príležitosť“ zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane. Vyplýva to z ich vyhlásenia zverejneného v stredu, o ktorom TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Dohoda medzi Washingtonom a Teheránom, ktorú majú obe strany podpísať v piatok, by mohla priniesť „mier a bezpečnosť pre všetkých v regióne“, píše sa v spoločnom vyhlásení. Lídri tiež vyjadrili podporu implementácii a pripravenosť prispieť k jej naplneniu.

V súvislosti s Hormuzským prielivom skupina G7 opäť zdôraznila, že právo na voľný prechod bez obmedzení alebo mýtnych poplatkov je základom medzinárodného obchodu.

Lídri G7 dodali, že v súčasnosti je nevyhnutné rokovať o nadväzujúcej komplexnej diplomatickej dohode, ktorá by riešila „hrozby, ktoré Irán predstavuje v regióne aj mimo neho“, a zabezpečila by, aby islamská republika nikdy nezískala jadrovú zbraň.

V prípade konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Teheránom, skupina G7 uviedla, že sa zasadzuje za snahy libanonského vedenia o odzbrojenie Hizballáhu prostredníctvom okamžitého a pevného prímeria a za ochranu územnej celistvosti Libanonu „s primeranými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami“.
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