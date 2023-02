G7: Krajiny, ktoré pomáhajú Rusku vyhýbať sa sankciám, za to zaplatia

Washington 24. februára (TASR) - Lídri krajín skupiny G7 v piatok upozornili, že ak budú ostatné štáty naďalej pomáhať Rusku vyhýbať sa zavedeným sankciám, "draho za to zaplatia". TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie CNN.



"Vyzývame všetky tretie krajiny a ďalšie zahraničné subjekty, ktoré sa snažia podkopať naše opatrenia alebo sa im vyhnúť, aby prestali materiálne podporovať ruskú vojnu, inak za to draho zaplatia," vyhlásili lídri G7 po spoločnom virtuálnom summite, ktorý sa konal pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Krajiny G7 zároveň sľúbili, že budú Ukrajine poskytovať "neochvejnú podporu tak dlho, ako to bude potrebné". Zodpovednosť za vojnu pripísali výlučne Ruskej federácii.



"Vyzývame Rusko, aby zastavilo prebiehajúcu agresiu a aby okamžite stiahlo svoje jednotky z celého medzinárodne uznaného ukrajinského územia," píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnili po online rozhovoroch lídrov G7, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Vojna na Ukrajine je podľa krajín G7 "útokom na základné princípy zvrchovanosti krajín, územnú integritu štátov a úctu k ľudským právam". Lídri Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Británie a Spojených štátov tiež označili jadrovú rétoriku ruského prezidenta Vladimira Putina za "nezodpovednú a neakceptovateľnú".