G7 kritizuje Čínu i Rusko; zaviazali sa podporiť iniciatívu COVAX

Londýn 5. mája (TASR) - Skupina G7 odsúdila v stredu Čínu za porušovanie ľudských práv a vyjadrila znepokojenie z najonvších agresívnych krokov Ruska. Vyplýva to podľa agentúry AFP zo spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí skupiny G7 zverejneného v stredu po trojdňových rokovaniach v britskej metropole Londýn.



Ministri kritizovali Rusko za jeho "nezodpovedné a destabilizačné" kroky v súvislosti s kumuláciou vojakov na hraniciach s Ukrajinou, "zákerné kybernetické aktivity", dezinformácie a nepriateľské kroky ruských spravodajských služieb.



Predstavitelia G7 vyjadrili "hlboké znepokojenie" z prenasledovania moslimského etnika Ujgurov v západočínskej provincii Sin-ťiang a z potláčania prodemokratických protestov v Hongkongu. Zároveň však pripomenuli, že G7 je pripravená s Pekingom spolupracovať na "podpore regionálneho a globálneho mieru, bezpečnosti a prosperity".



Krajiny G7 vo vyhlásení ďalej vyzývajú Irán, aby z väzenia prepustil cudzincov a osoby s dvojakým občianstvom, ktorých islamská republika svojvoľne zadržiava.



Ministri pohrozili mjanmarskej junte, ktorá sa 1. februára dostala k moci po prevrate, zavedením ďalších sankcií.



Sedem priemyselne najvyspelejších krajín (G7) - Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Spojené štáty - sa zároveň zaviazalo, že bude finančne podporovať globálny distribučný program COVAX, ktorého cieľom je pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spravodlivo distribuovať vakcíny proti novému koronavírusu.



Ministri však neoznámili novú iniciatívu na zlepšenie prístupu k očkovacím látkam, a to napriek opätovným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby G7 urobila viac pre pomoc chudobnejším krajinám, konštatuje AFP.



Schôdzka šéfov diplomacií G7 sa prvýkrát po dvoch rokoch konala prezenčnou formou. Mala za cieľ diskusiu o výzvach po prekonaní krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 a prípravu summitu G7, ktorý sa bude konať v júni v grófstve Cornwall na juhozápade Anglicka.



Na diskusie v Londýne boli pozvaní i zástupcovia Indie, Južnej Kórey, Juhoafrickej republiky a Bruneja, ktorý predsedá Združeniu krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).