G7 vyzýva Rusko, aby sa správalo zodpovedne a zdržanlivo

Elmau 27. júna (TASR) - Lídri skupiny siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta združených v skupine G7 vyjadrili v pondelok "vážne znepokojenie" v súvislosti s ruskými plánmi dodať v nasledujúcich mesiacoch do Bieloruska strely schopné niesť jadrové hlavice. Vyplýva to z vyhlásenia zo summitu G7, ktorý sa koná v Nemecku. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vyzývame Rusko, aby sa správalo zodpovedne a zdržanlivo. V tejto súvislosti vyjadrujeme vážne znepokojenie súvisiace s oznámením Ruska o tom, že by do Bieloruska mohlo premiestniť strely s jadrovými schopnosťami," uviedli lídri G7 v spoločnom vyhlásení.



Skupina G7 zároveň vyzvala vo vyhlásení Moskvu, aby umožnila návrat domov Ukrajincom, ktorí boli proti svojej vôli odvedení do Ruska. "Žiadame, aby Rusko okamžite povolilo bezpečný návrat ukrajinských občanov, ktorí sú často proti svojej vôli odvádzaní do Ruska," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Skupina siedmich hospodársky najvyspelejších štátov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine tiež uviedla, že Rusko musí povoliť vývoz dodávok obilia z vojnou zmietanej Ukrajiny, aby sa predišlo zhoršeniu globálnej potravinovej krízy.



"Naliehavo vyzývame Rusko, aby bezpodmienečne zastavilo svoje útoky na poľnohospodársku a dopravnú infraštruktúru a umožnilo voľný prechod poľnohospodárskych dodávok z ukrajinských prístavov v Čiernom mori," uvádza sa krajiny G7.



Skupina G7 v pondelok prisľúbila trvalú podporu Ukrajine tvárou v tvár ruskej agresii.