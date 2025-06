Macron varoval, že snahy zmeniť režim v Iráne by spôsobili chaos

Kananaskis 17. júna (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že je proti vojenskému zásahu voči Iránu, ktorý by mohol viesť k zmene režimu a následnému chaosu. Namiesto toho vyzval na prímerie a návrat k rokovaniam o jadrovom programe Teheránu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Macron novinárom na summite G7 v Kanade povedal, že americký prezident Donald Trump zjavne zmenil názor od pondelkového stretnutia s lídrami na tomto podujatí. Macron tvrdil, že Trump vtedy naliehal na zastavenie útokov medzi Izraelom a Iránom.



Šéf Bieleho domu krátko pred utorkovým vyjadrením francúzskeho lídra vyhlásil, že USA „zatiaľ“ neplánujú zabiť iránskeho najvyššieho vodcu.



„Nechceme, aby Irán získal jadrovú zbraň,“ uviedol Macron. „Najväčšou chybou by však bolo použitie vojenských prostriedkov na zmenu režimu, pretože potom by to bol chaos,“ dodal s tým, že Trump a USA majú rozhodujúcu úlohu pri obnovení diplomacie s Teheránom. Podľa vlastných slov sa domnieva, že Trump vyvíja tlak na Irán.



Šéf Elyzejského paláca sa vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s nočným útokom na Kyjev s 15 obeťami na životoch obvinil, že zneužil medzinárodnú situáciu, aby znova zintenzívnil útoky proti civilistom.