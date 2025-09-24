Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
G7 označilo narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra.

Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín združených v skupine siedmich najvyspelejších priemyselných štátov sveta (G7) odsúdili v utorok nedávne narušenia vzdušného priestoru v európskych krajinách patriacich do NATO zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ministri siedmich krajín a šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová označili v spoločnom vyhlásení za neprijateľné zmienené najnovšie narušenia vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorým došlo v Estónsku, Poľsku i Rumunsku. Takéto konanie podľa nich ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť.

Ministri sa stretli na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ako pripomína DPA, do skupiny G7 patria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení utorňajších konzultácií na žiadosť Tallinnu.

Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb.
.

