G7 pracuje na systéme proti krádežiam ukrajinského obilia

Londýn 12. júna (TASR) - Skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) pracuje na systéme boja proti krádežiam ukrajinského obilia, pri ktorom sa využívajú možnosti chemickej identifikácie pôvodu obilia. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol britský minister pre výživu a poľnohospodárstvo Mark Spencer.



Na konferencii Medzinárodnej rady pre obilniny (IGC) v Londýne Spencer okrem toho uviedol, že Británia tento program vedie a že krajiny G7 úzko spolupracujú aj s Ukrajinou, ktorá je štvrtým najväčším vývozcom obilnín na svete.



"Veríme, že (chemická identifikácia) bude účinným prostriedkom na zabránenie ďalším krádežiam ukrajinského obilia," povedal Spencer.



Británia minulý mesiac oznámila novú vlnu sankcií voči Rusku v súvislosti s jeho vojnou rozpútanou proti Ukrajine. Tieto sankcie sú zamerané práve na osoby a subjekty spojené s podozrením z krádeže ukrajinského obilia.



Zameranie sa na subjekty zapojené do obchodovania s obilím je nezvyčajné, keďže na takúto činnosť sa zvyčajne vzťahujú humanitárne výnimky zo sankcií, konštatoval Reuters.



Doplnil, že Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia do rozvojových krajín v Afrike a na Blízkom východe.



Rusko sa vlani tešilo rekordnej úrode obilia, pričom bolo obviňované, že ukradlo úrodu z okupovaných území na Ukrajine. Americká vesmírna agentúra NASA na základe analýzy družicových snímok vlani v novembri uviedla, že Rusko zozbieralo z okupovaných území Ukrajiny celkovo 5,8 milióna ton pšenice v hodnote zhruba jednej miliardy dolárov (939,05 milióna eur).



Ruské jednotky nasadené do tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine čelia aj obvineniam z krádeže poľnohospodárskeho vybavenia.