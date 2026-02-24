< sekcia Zahraničie
G7 prvýkrát od návratu Trumpa potvrdila svoju podporu Ukrajine
Lídri tiež vyjadrili podporu takzvanej koalícii ochotných, ktorá Ukrajine ponúkla bezpečnostné záruky v prípade prímeria.
Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Lídri zoskupenia G7 v utorok, v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, opätovne potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine, jej územnej celistvosti a práva na existenciu. Francúzsko ako v tomto roku predsednícka krajina G7 upozornilo, že ide o prvé spoločné vyhlásenie lídrov zoskupenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine od návratu Trumpa do Bieleho domu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.
„Vyjadrujeme našu trvalú podporu úsiliu prezidenta Trumpa dosiahnuť tieto ciele iniciovaním mierového procesu a privádzaním strán k priamym rokovaniam. Európa má v tomto procese vedúcu úlohu, ku ktorej sa pripájajú aj ďalší partneri,“ uviedli. „Uznávame, že mierovú dohodu môžu dosiahnuť len Ukrajina a Rusko, vzájomnou spoluprácou a vedením rokovaní v dobrej viere,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Lídri tiež vyjadrili podporu takzvanej koalícii ochotných, ktorá Ukrajine ponúkla bezpečnostné záruky v prípade prímeria a pripomenuli, že členovia G7 Kyjevu poskytli finančnú podporu a dôležité vybavenie.
