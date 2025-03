G7 vo vyhlásení vyzvala Rusko na prímerie, inak uvalí nové sankcie

La Malbaie 14. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 vyzvali v piatok Moskvu, aby súhlasila s navrhovaným 30-dňovým prímerím na Ukrajine. V prípade, že by Rusko na prímerie nepristúpilo, je G7 ochotná naň uvaliť ďalšie sankcie. Vyplýva to zo záverečného spoločného vyhlásenia skupiny prijatého na zasadnutí v Kanade, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Členovia G7 v záverečnom vyhlásení vyzývajú Rusko, aby súhlasilo s prímerím a plne ho realizovalo. Zdôraznili, že akékoľvek prímerie sa musí dodržiavať, a podčiarkli potrebu bezpečnostných "uistení", aby sa zabezpečilo, že Ukrajina bude schopná odradiť a brániť sa proti akejkoľvek opakovanej agresii. Vyjadrili tiež svoju neutíchajúcu podporu územnej celistvosti Ukrajiny.



Podľa svetovej agentúry dali štáty skupiny G7, ktorú tvorí Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené štáty, spoločným vyhlásením najavo jednotu po viacerých nezhodách medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho západnými spojencami.



"Počas našich dlhých rozhovorov sa nám podarilo dosiahnuť dôslednú jednotu skupiny G7 v rôznych otázkach, o ktorých sme diskutovali. Jedna z nich, ktorú by som chcela osobitne vyzdvihnúť, sa týka Ukrajiny," povedala kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová. "Všetci ministri zahraničných vecí krajín G7 súhlasia s návrhom USA na prímerie, ktorý podporujú Ukrajinci," uviedla a zdôraznila, že na ťahu je teraz Rusko.



Podľa informácií Reuters boli rokovania o konečnej podobe textu náročné, pričom USA požadovali upraviť pasáže týkajúce sa Ukrajiny a Blízkeho východu. Z tohto dôvodu zo spoločného vyhlásenia a vypadla fráza o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu, ako aj pasáž o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu na princípe dvojštátneho riešenia.