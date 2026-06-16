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G7 vyzvala na koordinovanú reakciu na epidémiu eboly
Epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR ešte nedosiahla svoj vrchol, uviedla v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Upozornila
Autor TASR
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Évian 16. júna (TASR) – Lídri skupiny G7 vyzvali v utorok na „silnú a koordinovanú“ reakciu na epidémiu eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR). Červený kríž predtým uviedol, že epidémia ešte nedosiahla svoj vrchol. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hlavy vlád a štátov krajín G7 vo vyhlásení zo summitu vo francúzskom Éviane apelovali na „silnú a koordinovanú reakciu na riešenie rizík pre zdravotnú bezpečnosť, ktoré predstavuje opätovný výskyt epidémie eboly“ v KDR a Ugande.
„Zastavenie a ukončenie tejto epidémie bude závisieť od efektívneho vysledovania kontaktov, prevencie a kontroly infekcií, karanténnych a izolačných opatrení, laboratórneho testovania, cezhraničnej pripravenosti, sledovania hraníc a angažovanosti miestnej komunity,“ píše sa vo vyhlásení.
Epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR ešte nedosiahla svoj vrchol, uviedla v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Upozornila, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie.
Od vyhlásenia epidémie eboly 15. mája potvrdili v KDR 808 prípadov nákazy ebolou vrátane 192 úmrtí. Súčasnú epidémiu spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 infikovaných, z ktorých dvaja zomreli.
Hlavy vlád a štátov krajín G7 vo vyhlásení zo summitu vo francúzskom Éviane apelovali na „silnú a koordinovanú reakciu na riešenie rizík pre zdravotnú bezpečnosť, ktoré predstavuje opätovný výskyt epidémie eboly“ v KDR a Ugande.
„Zastavenie a ukončenie tejto epidémie bude závisieť od efektívneho vysledovania kontaktov, prevencie a kontroly infekcií, karanténnych a izolačných opatrení, laboratórneho testovania, cezhraničnej pripravenosti, sledovania hraníc a angažovanosti miestnej komunity,“ píše sa vo vyhlásení.
Epidémia infekčného ochorenia ebola v KDR ešte nedosiahla svoj vrchol, uviedla v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Upozornila, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie.
Od vyhlásenia epidémie eboly 15. mája potvrdili v KDR 808 prípadov nákazy ebolou vrátane 192 úmrtí. Súčasnú epidémiu spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 infikovaných, z ktorých dvaja zomreli.