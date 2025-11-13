< sekcia Zahraničie
G7 vyzvalo na okamžité prímerie na Ukrajine, odsúdilo násilie v Sudáne
V dejisku summitu sa uskutočnilo aj stretnutie šéfov diplomacií G7 s ich ukrajinským rezortným kolegom.
Autor TASR
Niagara-on-the-Lake/Hamilton 13. novembra (TASR) – Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení zverejnenom po skončení stretnutia v kanadskom meste Niagara-on-the-Lake, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Okamžité prímerie je naliehavo potrebné,“ uvádza sa vo vyhlásení šéfov diplomacií Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska a Spojených štátov.
V dejisku summitu sa uskutočnilo aj stretnutie šéfov diplomacií G7 s ich ukrajinským rezortným kolegom Andrij Sybiha, ktorý upozornil, že Ukrajinu kvôli stupňujúcim sa ruským útokom na jej energetickú infraštruktúru čaká veľmi náročná zima. „Potrebujeme podporu našich partnerov,“ zdôraznil Sybiha a vyzval zosilniť tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina, aby ukončili túto vojnu.
Ministri G7 v spoločnom vyhlásení uviedli, že zvažujú nové opatrenia proti subjektom, ktoré financujú vojnové úsilie Ruska.
Agentúra AP pripomenula, že Kanada prijala nový balík protiruských sankcií - zameriavajú sa na 13 osôb a 11 subjektov vrátane niekoľkých zapojených do vývoja ruského programu výroby a používania dronov na vojenské účely.
Spojené kráľovstvo prisľúbilo Ukrajine 13 miliónov libier na pomoc s opravou energetickej infraštruktúry poškodenej ruskými útokmi. Peniaze pôjdu na opravy sietí na dodávku energie, tepla a vody a na humanitárnu podporu pre Ukrajincov.
Spojené štáty neoznámili žiadne nové iniciatívy, ale ich minister zahraničných vecí Marco Rubio na sociálnych sieťach uviedol, že stretnutie G7 sa zaoberalo spôsobmi, ako „posilniť obranu Ukrajiny a nájsť spôsob, ako ukončiť tento konflikt“.
„Spojené štáty naďalej neochvejne spolupracujú s našimi partnermi, aby povzbudili Rusko k diplomatickej aktivite a priamej spolupráci s Ukrajinou v záujme trvalého mieru,“ uviedol Rubio v príspevku na sociálnej sieti na X.
AP konštatuje, že podpora Ukrajiny zo strany USA je počas vlády republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa kolísavá a sprevádzaná častými zmenami postojov k mierovým rokovaniam medzi Kyjevom a Moskvou. Trump viackrát naznačil, že Ukrajina by mala byť pripravená vzdať sa časti okupovaných území, no neskôr pripustil, že ukrajinská armáda ich dokáže získať späť.
Skupina G7 na svojom rokovaní v Kanade zároveň odsúdila stupňujúce sa násilie v Sudáne a upozornila, že konflikt medzi sudánskou vládnou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vyvolal „najväčšiu humanitárnu krízu na svete“.
„Dôrazne odsudzujeme nedávnu eskaláciu násilia,“ uvádza sa v stanovisku ministrov, ktorí vyjadrili osobitné znepokojenie nad prípadmi sexuálneho násilia v tejto vojnou zničenej krajine.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na svojom brífingu pre novinárov v meste Hamilton vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo dodávky zbraní pre RSF, ktoré podľa neho nesú hlavnú zodpovednosť za stupňujúce sa krviprelievanie v Sudáne.
Rubio okrem toho vyhlásil, že spojenci v rámci G7 mu netlmočili obavy týkajúce sa konania USA vo vzťahu k Venezuele a poprel i správu americkej televízie CNN, že Británia údajne so Spojenými štátmi obmedzila zdieľanie informácií tajných služieb.
Na dvojdňovom zasadnutí G7 v Niagare-on-the-Lake sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí Austrálie, Brazílie, Indie, Saudskej Arábie, Mexika, Južnej Kórey, Južnej Afriky a Ukrajiny, doplnila AP.
