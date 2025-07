G7 vyzýva na obnovenie rokovaní o iránskom jadrovom programe

Ottawa 1. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín G7 v pondelok v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že podporujú prímerie medzi Izraelom a Iránom. Vyzvali tiež na obnovenie rokovaní o dohode súvisiacej s jadrovým programom Teheránu, informuje TASR.



Od apríla viedli Irán a Spojené štáty rozhovory s cieľom nájsť nové diplomatické riešenie sporu okolo jadrového programu. Teherán tvrdí, že jeho aktivity sú mierové, zatiaľ čo Izrael a jeho spojenci chcú podľa vlastných slov zabrániť tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň, pripomína agentúra Reuters.



„Vyzývame na obnovenie rokovaní, ktorých výsledkom bude komplexná, preskúmateľná a trvalá dohoda týkajúca sa iránskeho jadrového programu,“ uviedli ministri zahraničných vecí krajín G7.



Minulý týždeň americký prezident Donald Trump oznámil prímerie medzi Izraelom, hlavným spojencom USA, a jeho regionálnym rivalom Iránom. Konflikt medzi oboma krajinami sa začal 13. júna, keď Izrael podnikol útoky na iránske ciele. Eskalácia násilia vyvolala silné znepokojenie v regióne, ktorý je už od októbra 2023 destabilizovaný vojnou v Pásme Gazy.



Ešte pred vyhlásením prímeria zasiahli Spojené štáty iránske jadrové zariadenia, na čo Teherán odpovedal útokom na americkú vojenskú základňu v Katare. Šéfovia diplomacií štátov G7 vyzvali „všetky strany, aby sa vyhli akciám, ktoré by mohli ďalej destabilizovať región“.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok večer vylúčil, že by rokovania so Spojenými štátmi mohli byť obnovené v krátkom čase. Podľa jeho slov Teherán najprv potrebuje záruky, že nebude opäť napadnutý.



Trump počas summitu NATO v Haagu predošlú stredu bez ďalších podrobností oznámil, že tento týždeň sa uskutočnia nové rokovania s Iránom. Biely dom však následne uviedol, že doteraz nebolo naplánované nijaké stretnutie americkej a iránskej delegácie. Rovnako sa ešte v stredu vyjadril aj Teherán.