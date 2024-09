G7: Z ďalšej eskalácie na Blízkom východe nezíska žiadna krajina

New York 24. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v pondelok upozornili, že vzájomné útoky a odvety jednotlivých strán na Blízkom východe môžu vtiahnuť región do rozsiahlejšieho konfliktu, z ktorého by neprofitovala žiadna krajina. TASR píše podľa agentúr AFP a Reuters.



"Akciami a následnými reakciami hrozí, že sa táto nebezpečná špirála násilia ešte znásobí a vtiahne celý Blízky východ do širšieho regionálneho konfliktu s nepredstaviteľnými dôsledkami," uviedla skupina G7 vo vyhlásení po stretnutí na okraj 79. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku. Skupina siedmich krajín, do ktorej patrí Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko, vyzvala na zmiernenie napätia.



Vyhlásenia prichádzajú po stupňujúcom sa konflikte medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh v uplynulých dňoch. Izrael v pondelok ráno spustil sériu leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Libanone. Podľa posledných informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva prišlo pri útoku o život najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 1645 osôb utrpelo zranenia.