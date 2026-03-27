Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. marca 2026
< sekcia Zahraničie

G7 žiada zastavenie útokov proti civilistom na Blízkom východe

.
Muž odstraňuje trosky z budovy poškodené po tom, čo bola neďaleká obytná budova zasiahnutá pri americko-izraelskom útoku v Teheráne v piatok 27. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vaux-de-Cernay 27. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v piatok vyzvali na okamžité zastavenie útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre vo vojne na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.

V spoločnom vyhlásení prijatom počas druhého dňa zasadnutia G7 vo Francúzsku šéfovia diplomacií zdôraznili potrebu minimalizovať vplyvy konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom na partnerské krajiny v regióne, civilné obyvateľstvo aj kritickú infraštruktúru.

„Zamerali sme sa na význam rôznorodých partnerstiev, koordinácie a podpory iniciatív vrátane zmierňovania globálnych ekonomických šokov, ako sú narušenia hospodárskych, energetických, hnojivových a obchodných dodávateľských reťazcov, ktoré majú priamy vplyv na našich občanov,“ uvádza sa v prijatom dokumente.

Ministri zároveň opätovne zdôraznili potrebu obnoviť bezpečnú a voľnú plavbu v Hormuzskom prielive, ktorý je od začiatku konfliktu fakticky zablokovaný.

Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko, na rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.
.

Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť