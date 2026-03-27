G7 žiada zastavenie útokov proti civilistom na Blízkom východe
Autor TASR
Vaux-de-Cernay 27. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v piatok vyzvali na okamžité zastavenie útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre vo vojne na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
V spoločnom vyhlásení prijatom počas druhého dňa zasadnutia G7 vo Francúzsku šéfovia diplomacií zdôraznili potrebu minimalizovať vplyvy konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom na partnerské krajiny v regióne, civilné obyvateľstvo aj kritickú infraštruktúru.
„Zamerali sme sa na význam rôznorodých partnerstiev, koordinácie a podpory iniciatív vrátane zmierňovania globálnych ekonomických šokov, ako sú narušenia hospodárskych, energetických, hnojivových a obchodných dodávateľských reťazcov, ktoré majú priamy vplyv na našich občanov,“ uvádza sa v prijatom dokumente.
Ministri zároveň opätovne zdôraznili potrebu obnoviť bezpečnú a voľnú plavbu v Hormuzskom prielive, ktorý je od začiatku konfliktu fakticky zablokovaný.
Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko, na rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.
