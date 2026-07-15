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G7 žiada zastavenie útokov v sudánskom el-Obeid
RSF majú podľa ministrov zastaviť aj útoky dronmi a prekážky v prístupe k humanitárnej pomoci.
Autor TASR
Berlín 15. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvali v stredu sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) a spojenecké ozbrojené skupiny na okamžité zastavenia všetkých krokov, ktoré môžu viesť k ďalším zverstvám a ohroziť civilistov v meste el-Obeid. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a spoločného vyhlásenia šéfov diplomacií G7.
RSF majú podľa ministrov zastaviť aj útoky dronmi a prekážky v prístupe k humanitárnej pomoci. „Po zverstvách spáchaných pri obliehaní a útoku RSF na mesto al-Fášir sa naďalej veľmi obávame údajných vážnych porušení medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva v regiónoch Kordofán a Dárfúr, ako aj v regióne Modrý Níl v Sudáne,“ uviedli ministri.
Ministri vyzvali RSF, ako aj sudánsku armádu a spojenecké ozbrojené skupiny na dodržiavanie záväzkov na základe medzinárodného humanitárneho práva, na zaistenie bezpečného i dobrovoľného prechodu a rýchleho i nerušeného humanitárneho prístupu do mesta el-Obeid a jeho okolia a tiež po celej krajine.
Okrem toho vyzvali všetky strany konfliktu na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a zapojenie sa do priamych rokovaní v dobrej vôli. „Vyzývame sudánske ozbrojené sily, aby prestali opakovane odmietať navrhované opatrenia na deeskaláciu a Sily rýchlej podpory, aby realizovali svoje záväzky na základe Deklarácie z Džiddy, čo sa im doteraz dôsledne nedarilo,“ uviedli.
Podľa spoločného vyhlásenia ministri podporujú snahy Organizácie Spojených národov (OSN) o deeskaláciu tejto krízy a sú zaviazaní podporovať obete a preživších.
Vyzvali tiež vonkajších aktérov, aby „prestali poskytovať - priamo alebo nepriamo - ozbrojenú, logistickú či finančnú pomoc stranám konfliktu a aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vyostriť napätie a podnietiť konflikt“. Bezpečnostnú radu OSN žiadajú o rozšírenie zbrojeného embarga uvaleného na Dárfúr a na celé územie Sudánu.
Mesto el-Obeid v regióne Kordofán už niekoľko mesiacov obliehajú sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory, ktoré sú od apríla 2023 vo vojne so sudánskou armádou. OSN vyjadrila koncom minulého mesiaca obavy z toho, že by sa mohli zopakovať zverstvá páchané počas útoku na mesto al-Fášir v októbri 2025, ktorý podľa OSN vykazoval „znaky genocídy“.
RSF majú podľa ministrov zastaviť aj útoky dronmi a prekážky v prístupe k humanitárnej pomoci. „Po zverstvách spáchaných pri obliehaní a útoku RSF na mesto al-Fášir sa naďalej veľmi obávame údajných vážnych porušení medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva v regiónoch Kordofán a Dárfúr, ako aj v regióne Modrý Níl v Sudáne,“ uviedli ministri.
Ministri vyzvali RSF, ako aj sudánsku armádu a spojenecké ozbrojené skupiny na dodržiavanie záväzkov na základe medzinárodného humanitárneho práva, na zaistenie bezpečného i dobrovoľného prechodu a rýchleho i nerušeného humanitárneho prístupu do mesta el-Obeid a jeho okolia a tiež po celej krajine.
Okrem toho vyzvali všetky strany konfliktu na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a zapojenie sa do priamych rokovaní v dobrej vôli. „Vyzývame sudánske ozbrojené sily, aby prestali opakovane odmietať navrhované opatrenia na deeskaláciu a Sily rýchlej podpory, aby realizovali svoje záväzky na základe Deklarácie z Džiddy, čo sa im doteraz dôsledne nedarilo,“ uviedli.
Podľa spoločného vyhlásenia ministri podporujú snahy Organizácie Spojených národov (OSN) o deeskaláciu tejto krízy a sú zaviazaní podporovať obete a preživších.
Vyzvali tiež vonkajších aktérov, aby „prestali poskytovať - priamo alebo nepriamo - ozbrojenú, logistickú či finančnú pomoc stranám konfliktu a aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vyostriť napätie a podnietiť konflikt“. Bezpečnostnú radu OSN žiadajú o rozšírenie zbrojeného embarga uvaleného na Dárfúr a na celé územie Sudánu.
Mesto el-Obeid v regióne Kordofán už niekoľko mesiacov obliehajú sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory, ktoré sú od apríla 2023 vo vojne so sudánskou armádou. OSN vyjadrila koncom minulého mesiaca obavy z toho, že by sa mohli zopakovať zverstvá páchané počas útoku na mesto al-Fášir v októbri 2025, ktorý podľa OSN vykazoval „znaky genocídy“.