Gabbardová: Irán sa po júni 2025 nepokúsil obnoviť obohacovanie uránu
Týmto tvrdením podľa AFP poprela jeden z argumentov amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelských predstaviteľov.
Washington 18. marca (TASR) - Irán sa po izraelsko-amerických útokoch v júni minulého roka nepokúsil obnoviť svoju schopnosť obohacovať urán, uviedla v stredu riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová pri vypočutí v Senáte USA. Prebiehajúci vojenský zásah podľa nej iránsky režim do veľkej miery oslabil, napriek tomu však zostáva funkčný a v prípade prežitia opäť vybuduje svoje ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
V písomnom stanovisku predloženom výboru pre spravodajské služby Gabbardová uviedla, že jadrové kapacity Iránu boli počas júnovej vojny s Izraelom, do ktorej sa jednorazovým bombardovaním zapojili aj USA, zničené a Teherán odvtedy nevyvinul žiadne úsilie na obnovenie obohacovania uránu.
Týmto tvrdením podľa AFP poprela jeden z argumentov amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelských predstaviteľov, ktorými obhajovali potrebu vojenskej operácie proti Iránu, a síce, že sa Teherán snažil vyvinúť jadrovú zbraň.
Gabbardová závery amerických spravodajských služieb uviedla len v pripravenom písomnom posudku v rámci každoročného hodnotenia hrozieb, pri rozhovore so senátormi ho však nezopakovala, všimla si francúzska agentúra. Agentúra Reuters taktiež napísala, že tvrdenie šéfky Národnej spravodajskej služby ešte viac prispelo k zmätku ohľadom stavu iránskeho jadrového programu.
Na protest proti vojne v Iráne v utorok ako prvý vysokopostavený americký predstaviteľ odstúpil z funkcie riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Joe Kent. Uviedol, že Irán neprestavoval „bezprostrednú hrozbu“ pre Spojené štáty a že USA začali vojnu pod „tlakom Izraela a jeho vplyvného lobovania“. Biely dom tieto tvrdenia odmietol ako nepravdivé.
Okolo toho, aké informácie dostal Trump, než sa rozhodol pripojiť sa k Izraelu pri najnovšom útoku na Irán, sa podľa Reuters vynorili mnohé otázky. Zdroje oboznámené so správami amerických spravodajských služieb tvrdia, že šéf Bieleho domu bol varovaný, že zásah by mohol vyvolať odvetné opatrenia Iránu proti americkým spojencom v Perzskom zálive. Sám Trump pritom v pondelok tvrdil, že reakcia Teheránu, ktorý na okolité štáty skutočne podniká útoky, ho prekvapila.
