Gabbardová: Rusko je pre USA stále bezpečnostnou hrozbou

Washington 25. marca (TASR) - Riaditeľka amerických tajných služieb Tusli Gabbardová vo svojej utorkovej výpovedi pred spravodajským výborom Senátu uviedla, že napriek prebiehajúcim rokovaniam je Rusko stále hrozbou pre USA. Ako hrozby tiež označila Čínu, Irán a Severnú Kóreu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Gabbardová pripomenula, že Rusko má veľký jadrový arzenál a označila ho za "impozantného konkurenta". V správe tajných služieb, o ktorej diskutovala so senátormi, sa tiež uvádza, že vojna na Ukrajine Moskve poskytla "bohaté skúsenosti v boji proti západným zbraniam a spravodajským službám."



Poukázala na to, že jedným z najdôležitejších dodávateľov zbraní pre Rusko je Irán, ktorý sa však podľa nej nepokúša vyvinúť jadrovú zbraň.



Severná Kórea je podľa výpovede šéfky tajných služieb naďalej odhodlaná zvýšiť svoje vojenské kapacity, ktoré by jej umožnili zasiahnuť americké sily v priľahlom regióne alebo aj priamo americké územie.



Najväčšiu hrozbu pre USA však podľa výročného hodnotenia tajných služieb pre USA predstavuje Čína, ktorá je schopná zasiahnuť Spojené štáty konvenčnými zbraňami, ohroziť americkú infraštruktúru kybernetickými útokmi a zamerať sa môže aj na ich prostriedky vo vesmíre. Čína zároveň chce do roku 2030 USA vytlačiť z pozície lídra v oblasti umelej inteligencie.



"Títo aktéri v niektorých prípadoch spolupracujú v rôznych oblastiach a ich cieľom je poškodiť záujmy USA," povedala Gabbardová senátorom.