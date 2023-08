Gabon: Lídri prevratu oznámili menovanie dočasného prezidenta

Yaoundé 30. augusta (TASR) – Lídri vojenského prevratu v africkom Gabone v stredu oznámili, že dočasným prezidentom krajiny bude veliteľ Prezidentskej stráže Brice Oligui. Vo vyhlásení zároveň potvrdili nočný zákaz vychádzania. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Generála Oliguiho jednomyseľne vymenovali za predsedu "výboru pre prechod a obnovenie inštitúcií", uviedol v štátnej televízii Gabon 24 zástupca armády za prítomnosti desiatok dôstojníkov.



Podľa vyhlásenia ponechá výbor až do odvolania v platnosti zákaz vychádzania od 18.00 h do 6.00 h. Ten v Gabone zaviedli po sporných voľbách z uplynulého víkendu. Zosadená vláda tiež prerušila prístup na internet, ktorý už v krajine po stredajšom prevrate obnovili.



Oligui podľa oznámenia tiež nariadil obnoviť vysielanie francúzskych staníc France 24, RFI a TV5 Monde, ktoré zosadená vláda "dočasne" zakázala s argumentom, že o voľbách v krajine neinformovali objektívne a vyvážene.



Vojaci v Gabone v stredu v miestnej televízii oznámili prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta, ako aj rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu. Do odvolania tiež uzavreli hranice.



Stalo sa tak krátko po tom, ako volebná komisia informovala, že prezidenta Aliho Bonga, ktorý je pri moci už 14 rokov, opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie.



Aktéri prevratu vyhlásili, že Bongo čelí obvineniam z vlastizrady, a oznámili zadržanie ďalších vládnych predstaviteľov a Bongovho syna Nouredina.



Oligui, celým menom Brice Clotaire Oligui Nguema, sa stal veliteľom Prezidentskej stráže, elitnej armádnej jednotky, v roku 2020. Podľa mediálnych správ je príbuzným zosadeného prezidenta, ktorého otec Omar Bongo vládol Gabonu od roku 1967 do svojej smrti v roku 2009.