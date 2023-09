Gabon otvára svoje hranice, oznámila armáda

Libreville 2. septembra (TASR) - Gabon otvoril svoje hranice, ktoré boli uzavreté od stredajšieho vojenského prevratu v tejto západoafrickej krajine. Oznámila to v sobotu tamojšia armáda, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Gabonská armáda sa "s okamžitou platnosťou rozhodla od soboty znovu otvoriť pozemné, námorné a vzdušné hranice" krajiny, informoval v štátnej televízii jej hovorca.



Skupina 12 gabonských vojakov v stredu v miestnej televízii oznámila prevzatie moci v krajine, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta, ako aj rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu. Ohlásila tiež až do odvolania zatvorenie hraníc.



Stalo sa tak krátko po tom, ako volebná komisia informovala, že prezidenta Aliho Bonga, ktorý bol pri moci už 14 rokov, opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie. Aktéri prevratu vyhlásili, že Bongo čelí obvineniam z vlastizrady a zosadili ho. Zároveň oznámili zadržanie ďalších vládnych predstaviteľov i Bongovho syna Nouredina.



Za dočasného prezidenta krajiny následne vyhlásili veliteľa Prezidentskej stráže Brice Oligui, ktorý má v pondelok zložiť prísahu. Oligui, celým menom Brice Clotaire Oligui Nguema, sa stal v roku 2020 veliteľom Prezidentskej stráže - elitnej armádnej jednotky. Podľa medializovaných správ je príbuzným zosadeného prezidenta, ktorého otec Omar Bongo vládol v Gabone od roku 1967 do svojej smrti v roku 2009.