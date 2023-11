Gabonská junta chce uskutočniť voľby až v roku 2025

Libreville 14. novembra (TASR) - Gabonská junta, ktorá v auguste pri vojenskom prevrate zosadila prezidenta Aliho Bonga Oundimbu, v pondelok vyhlásila nové voľby. Budú sa konať v auguste roku 2025 a dovtedy má prebehnúť aj národný dialóg, informuje agentúra AFP.



Veliteľ vojenskej junty v Gabone Brice Oligui Nguema sa krátko po prevrate vyhlásil za dočasného prezidenta a prisľúbil, že moc v krajine odovzdá naspäť občianskej spoločnosti po voľbách, ktoré prebehnú po uplynutí prechodného obdobia. Dosiaľ však nepriblížil, kedy by sa mohli konať.



"August 2025: voľby a koniec prechodného obdobia," oznámil v štátnej televízií hovorca armády.



Odvolal sa pri tom na oficiálny, no len orientačný časový rámec. Ten síce vláda schválila, ale budúci rok v apríli má byť ešte predložený Inkluzívnemu národnému dialógu, na ktorom by mali byť prítomní "všetci dôležití aktéri" v krajine.



V rámci prechodného obdobia majú Gabončania možnosť podávať svoje návrhy, ktoré budú neskôr prezentované na národnej konferencii.



Hovorca junty spresnil, že začiatkom júna 2024 sa dočasný parlament stane ústavodarným zhromaždením. Medzi novembrom a decembrom sa bude v referende hlasovať o návrhu ústavy. Dodal však, že jednotlivé načrtnuté etapy sa ešte môžu zmeniť na základe výsledkov národného dialógu.



Gabonskí vojenskí vodcovia 30. augusta zvrhli Aliho Bonga Ondimbu. Došlo k tomu v čase, keď bol vyhlasovaný za víťaza volieb, ktoré boli terčom kritiky pre početné nezrovnalosti.