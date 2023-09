Gabonská junta: Zosadený prezident sa môže ísť liečiť do zahraničia

Libreville 7. septembra (TASR) - Gabonský exprezident Ali Bongo, ktorý bol koncom augusta zosadený počas vojenského prevratu, môže slobodne opustiť krajinu a vycestovať do zahraničia. V stredu to vyhlásil šéf gabonskej vojenskej junty, generál Brice Oligui Nguema, informuje agentúra AFP.



"Vzhľadom na svoj zdravotný stav sa bývalý prezident republiky Ali Bongo môže slobodne pohybovať. Ak si želá, môže vycestovať do zahraničia, aby sa podrobil lekárskej prehliadke," uvádza sa vo vyhlásení.



AFP pripomína, že Bongo prekonal v roku 2018 vážnu mozgovú príhodu, ktorá mu spôsobila trvalé zdravotné následky, najmä problémy s pohybom končatín v pravej časti tela.



Oligui, šéf elitnej republikánskej gardy, zložil v pondelok prísahu ako dočasný prezident krajiny. Vo svojom prejave prisľúbil usporiadať "slobodné, transparentné a dôveryhodné voľby" s cieľom obnoviť civilnú vládu. Neuviedol však, kedy sa nové voľby uskutočnia. Prisľúbil aj amnestiu pre politických väzňov.



Gabonská armáda koncom minulého mesiaca v miestnej televízii oznámila prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta a rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu.



Udialo sa tak krátko po oznámení volebnej komisie, že prezidenta Aliho Bonga opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie. Pri moci bol už 14 rokov. Aktéri prevratu vyhlásili, že Bongo čelí obvineniam z vlastizrady a oznámili aj zadržanie ďalších vládnych predstaviteľov.



Generál Oligui je bratrancom zosadeného prezidenta Bonga a v roku 2020 sa stal veliteľom Prezidentskej stráže – elitnej armádnej jednotky. Podľa agentúry AP v minulosti pracoval ako osobný strážca otca zosadeného prezidenta Omara Bonga, ktorý v Gabone vládol od roku 1967 do svojej smrti v roku 2009.