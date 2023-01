Gabonský minister zomrel po infarkte na zasadnutí vlády

Libreville 20. januára (TASR) - Gabonský minister zahraničných vecí Michael Moussa Adamo v piatok zomrel na následky infarktu, ktorý dostal počas zasadnutia vlády. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Moussa Adamo, 62-ročný spojenec prezidenta Aliho Bonga Ondimbu, zomrel "napriek snahe odborníkov" o oživenie, uviedla gabonská vláda v krátkom vyhlásení.



"Na začiatku zasadnutia vlády si sadol a začal sa cítiť zle", uviedol pre AFP zdroj blízky prezidentskému palácu. Ministra previezli v bezvedomí do vojenskej nemocnice, ale popoludní zomrel, uviedol zdroj pod podmienkou anonymity.



Ondimba v reakcii na jeho smrť označil Moussu Adama za "veľkého diplomata a skutočného štátnika".



"Pre mňa bol predovšetkým verným a oddaným priateľom, na ktorého som sa vždy mohol spoľahnúť. Pre Gabon je to obrovská strata," dodal prezident.



Moussa Adamo sa narodil v roku 1961 v meste Makokou na severovýchode krajiny a začínal ako moderátor v štátnej televízii. V roku 2000 sa stal náčelníkom štábu ministra obrany, ktorým bol v tom čase Ondimba.



Do roku 2020 pôsobil desaťročie vo funkcii veľvyslanca v Spojených štátoch, následne sa stal ministrom obrany a vlani v marci šéfom gabonskej diplomacie.