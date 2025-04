Gabonsky vodca prevratu z roku 2023 vyhral prezidentské voľby

Libreville 13. apríla (TASR) — Jeden a pol roka po vojenskom prevrate v Gabone bol za nového prezidenta tejto stredoafrickej krajiny zvolený vodca prevratu a dočasná hlava štátu Brice Oligui Nguema. Ako v nedeľu oznámilo ministerstvo vnútra, podľa čiastkových výsledkov Nguema jednoznačne vyhral sobotňajšie voľby s viac ako 90 percentami hlasov. Bývalý premiér Alain-Claude Bilie By Nze získal len niečo viac ako tri percentá, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Ďalší šiesti kandidáti dostali každý menej ako jedno percento hlasov. Na voľbách sa mohlo zúčastniť 920.000 ľudí. Volebná účasť bola podľa predbežných údajov 70,4 percenta.



„Boh neopúšťa svoj ľud,“ povedal Oligui po zverejnení čiastkových výsledkov. Svojich priaznivcov však vyzval, aby neoslavovali víťazstvo, kým Ústavný súd nezverejní konečné výsledky volieb.



Oligui ako generál viedol v auguste 2023 prevrat proti dlhoročnej hlave štátu Alimu Bongovi, po ktorom bol vymenovaný za dočasného prezidenta. Bongo sa dostal k moci v roku 2009 po smrti svojho otca Omara, ktorý v Gabone vládol takmer 42 rokov. Opozícia a armáda obvinili dynastiu Bongovcov z korupcie a zlého vládnutia.



Oligui v sobotu zdôraznil, že hlasovanie bolo „transparentné“ a „pokojné“. Volební pozorovatelia však tvrdili, že na viacerých miestach im bol zakázaný prístup do volebných miestností.



Mnoho obyvateľov Gabonu dúfa, že po voľbách sa situácia v krajine zlepší. Gabon je bohatý na ropu, no zároveň značne zadlžený. Problémami sú tiež nedostatočná infraštruktúra, nadmerná byrokracia a časté výpadky dodávok elektriny.