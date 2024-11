Gaetz stiahol kandidatúru na Trumpovho ministra spravodlivosti

Washington 21. novembra (TASR) - Americký republikánsky politik Matt Gaetz stiahol vo štvrtok svoju kandidatúru na ministra spravodlivosti vo vláde novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Súvisí to s nesúhlasom republikánov v Senáte, ktorých podporu by potreboval na potvrdenie vo funkcii. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Gaetz minulý týždeň po Trumpovom oznámení o tejto nominácii odstúpil z postu člena Snemovne reprezentantov. Predtým ho vyšetroval etický výbor snemovne pre obvinenia z pohlavného styku so 17-ročným dievčaťom, ktoré popiera, užívania drog a sprenevery financií na kampaň.



"Nemôžeme strácať čas na zbytočne dlhé washingtonské ťahanice, preto stiahnem svoje meno z úvah o funkcii ministra spravodlivosti," napísal Gaetz na sociálnej sieti. "Trumpovo ministerstvo spravodlivosti musí byť pripravené a fungovať od prvého dňa," pripomenul.



Minister spravodlivosti je v USA zároveň federálnym generálnym prokurátorom. Gaetz preto čelil otázkam o svojej minulosti a spôsobilosti vykonávať túto funkciu. Pochybnosti o jeho nominácii vyjadrili aj viacerí republikánski senátori, hoci žiaden z nich verejne nepovedal, že sa priamo postaví proti nemu.



Blízki spolupracovníci novozvoleného prezidenta naznačili, že minister spravodlivosti bude po samotnom Trumpovi najdôležitejším členom administratívy, keďže bude mať na starosti masové deportácie nelegálnych migrantov a omilostenie výtržníkov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol.