Gainsboroughova olejomaľba Chlapec v modrom sa vráti do Británie

Londýn 30. júna (TASR) - Jeden z najznámejších britských obrazov, "Chlapec v modrom" od Thomasa Gainsborougha, sa po 100 rokoch vráti dočasne do Británie.



Toto výtvarné dielo z roku 1770 bude zapožičané londýnskej Národnej galérii, kde ho vystavia od 25. januára do 15. mája 2022, informovala v stredu stanica BBC.



Rozúčková výstava diela v roku 1922 prilákala 90.000 návštevníkov, následne bol obraz predaný americkému podnikateľovi.



"Zapožičanie tohto diela je skutočne výnimočné a pre návštevníkov predstavuje jedinečnú príležitosť. Bez diskusie ide o majstrovské dielo britského výtvarného umenia," uviedol riaditeľ Národnej galérie Gabriele Finaldi.



Olejomaľba, ktorá zobrazuje mladíka v modrom saténovom obleku na pozadí ponurej vidieckej krajiny, je všeobecne považovaná za podobizeň Jonathana Buttalla, syna bohatého obchodníka.



Obraz kúpil a v roku 1922 vzal do Spojených štátov americký železničiarsky magnát Henry Huntington. Odvtedy bola olejomaľba vystavená v niekoľkých kultúrnych inštitúciách štátu Kalifornia.



Popularita a kultúrny vplyv tohto diela sú citované aj súčasnými umelcami, naposledy hollywoodskym režisérom Quentinom Tarantinom vo westerne Nespútaný Django (2012).



Experti sa zhodujú, že maľba bola do veľkej miery inšpirovaná tvorbou flámskeho barokového maliara Anthonyho van Dycka.