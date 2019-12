Gál: Kontrolu právneho štátu chcú aj ministri spravodlivodlivosti EÚ

Brusel 3. decembra (TASR) - Ministri spravodlivosti z členských krajín Európskej únie chcú mať tiež svoj podiel na procese monitorovania právneho štátu v krajinách Únie. Upozornil v utorok minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť v Bruseli.



Šéf slovenskej justície pripomenul, že hlavnými bodmi ministerských rokovaní boli digitalizácia justície v rámci EÚ, zaisťovanie osôb a alternatívne tresty, odškodňovanie obetí trestných činov a novo zavádzaný proces monitorovania princípov právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ.



Podľa jeho slov digitalizácia justície znamená, že v rámci EÚ si budú môcť členské krajiny vymieňať niektoré dokumenty v digitálnej podobe, čo nebude povinné, ale v praxi to urýchli právne a súdne konania, do ktorých sú zapojené subjekty z dvoch alebo viacerých krajín.



Gál upozornil, že Slovensko má dobré výsledky v oblasti alternatívnych trestov. Zo strany Európskej komisie je podnet, aby krajiny Únie viac využívali tento systém a aby neposielali každého obvineného za mreže do už aj tak preplnených väzníc. Minister v tejto súvislosti dodal, že niektoré krajiny Únie nepoznajú trest domáceho väzenia za použitia elektronických náramkov, málo sa využíva aj podmienečný trest či peňažné sankcie.



"Elektronické náramky by sa mali dať poprepájať, aby cudzinec uväznený na Slovensku mohol odísť do svojej krajiny, ale zároveň aby sa nevyhol trestnému konaniu," uviedol Gál. Dodal, že SR doteraz všetkých zadržaných cudzincov posiela do väzenia.



Podľa Gála je snaha dohodnúť sa na celoeurópskej úrovni ohľadom spôsobu odškodňovania obetí trestných činov. Dodal tiež, že by bolo dobré harmonizovať nejaký spoločný základ pravidiel a dohodnúť sa na tom o aké trestné činy by malo ísť, o aké obete a spresniť aj formy odškodnenia.



Nová Európska komisia chce zaviesť cyklus pravidelného monitorovania stavu právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ. Gál v tejto súvislosti pripomenul, že ministri debatovali o tom, aké to budú mechanizmy kontroly, s dôrazom na skutočnosť, že by tento proces nemala mať na starosti iba Rada EÚ pre všeobecné záležitosti, ale po justičnej stránke aj Rada EÚ pre spravodlivosť. Aby bolo možné naozaj objektívne posúdiť, aký je stav v tom-ktorom členskom štáte.



Debaty na túto tému obsahujú aj návrhy, aby čerpanie eurofondov bolo naviazané na dodržiavanie pravidiel právneho štátu, Európsky parlament sa vložil do procesu vytvorením pozície spravodajcu pre monitorovanie právneho štátu (je ním slovenský europoslanec Michal Šimečka). Minister Gál spresnil, že právny štát ako pojem treba vnímať v širšej rovine, aj v súvislosti s nastavením volebných procesov či boja proti korupcii.



"My sme sa zaoberali predovšetkým tou časťou, ktorá sa týka našej odbornosti. Ministri spravodlivosti chcú mať možnosť vyjadriť sa k téme, ktorá odborne spadá do ich pôsobnosti. Tie politické závery bude posudzovať Rada EÚ pre všeobecné záležitosti," vysvetlil.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)