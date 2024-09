Galant: Armáda by mala zaútočiť na militantov v Predjordánsku

Tel Aviv 4. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v stredu vyhlásil, že armáda Izraela by mala s plnou silou zaútočiť na palestínskych militantov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde pri prebiehajúcej vojenskej operácii zahynuli už desiatky ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na opätovný vzostup terorizmu likvidujeme teroristické organizácie v celej Judei a Samárii (okupovaný Západný breh Jordánu)," uviedol Galant vo vyhlásení, ktoré vydalo ministerstvo obrany.



Každý terorista by podľa Galanta mal byť eliminovaný, alebo v prípade, že sa vzdá, má byť zadržaný, píše web The Times of Israel. "Nárast (teroru), ktorý prichádza v podobe výbuchov bômb v autách a streľby všade naokolo, je potrebné ukončiť," povedal izraelský minister obrany, podľa ktorého neexistuje iná možnosť a je potrebné použiť všetky vojenské zložky.



Galant po stretnutí s dôstojníkmi, ktorí hodnotili operáciu, prirovnal kampaň proti militantom ku koseniu trávnika. "Po celý čas sa musíme sústreďovať na vzostup terorizmu v Judei a Samárii. Teraz útočíme, aby sme predišli terorizmu. Je to, akoby sme kosili trávnik. Ale príde tiež čas, keď budeme trhať aj korene - a to treba urobiť," uviedol.



Minister obrany oznámil, že nariadil armáde, aby uskutočnila letecké útoky všade, kde je to potrebné, aby sa vyhla ohrozeniu vojakov.



Izraelské jednotky koncom augusta uskutočnili razie a útoky v mestách Džanín, Túbás a Túlkarm v Predjordánsku. Dosiaľ pri týchto operáciách zahynulo najmenej 30 Palestínčanov vrátane militantov. Zranenia utrpelo 140 ľudí.



Násilie na okupovanom Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnilo po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vlani 7. októbra. Od začiatku vojny izraelská armáda zabila najmenej 661 Palestínčanov na tomto okupovanom území.