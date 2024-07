Galant: Hizballáh ponesie zodpovednosť za útok na Golanské výšiny

Jeruzalem/Washington 30. júla (TASR) - Libanonské Iránom podporované hnutie Hizballáh ponesie zodpovednosť za sobotňajší raketový útok na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom zahynulo 12 detí. Vyhlásil to v pondelok izraelský minister obrany Joav Galant počas telefonátu so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Galant Austina informoval o sobotňajšom útoku, z ktorého Izrael viní Hizballáh. "Minister Galant poukázal na to, že sobotňajší útok predstavuje podstatnú eskaláciu a že ... Hizballáh zaň ponesie zodpovednosť," uviedla Galantova kancelária vo vyhlásení.



Raketa vystrelená z Libanonu zasiahla v sobotu futbalové ihrisko v meste Madždal Šams a pripravila o život 12 detí a mladistvých vo veku od desať do 16 rokov. Hizballáh zodpovednosť za útok odmieta.



"Minister Austin najdôraznejšie odsúdil útok na Madždal Šams, pri ktorom zomrelo 12 detí hrajúcich futbal a zranenia utrpelo niekoľko civilistov," uviedlo americké ministerstvo obrany vo vyhlásení o telefonáte zverejnenom na jeho oficiálnej webovej stránke.



Ministri podľa Pentagónu hovorili o hrozbách, ktoré pre Izrael predstavujú Iránom podporované skupiny vrátane Hizballáhu ale aj o možnosti finalizovať dohodu o prepustení rukojemníkov a prímerí v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



"Na koniec minister Austin potvrdil jeho neotrasiteľný záväzok voči izraelskej bezpečnosti a právu na sebaobranu," dodal Pentagón.