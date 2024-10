Galant: Hizballáh využíva stanovištia misie OSN v Libanone ako krytie

Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izrael bude naďalej podnikať opatrenia, aby zabránil akejkoľvek ujme na mierových jednotkách OSN v južnom Libanone (UNIFIL), povedal izraelský minister obrany Joav Galant svojmu americkému náprotivku Lloydovi Austinovi. Galant zároveň obvinil militantné hnutie Hizballáh, že využíva stanovištia UNIFIL-u ako krytie. V nedeľu to uviedol Galantov rezort, informuje TARS podľa agentúry AFP.



Misia UNIFIL obviňuje izraelskú armádu, že úmyselne ostreľuje pozície mierových síl na juhu Libanonu. V posledných dňoch sa totiž stali terčom paľby v ich sídle v meste Nákúra aj v iných miestach. Dosiaľ utrpelo zranenia najmenej päť príslušníkov tejto misie.



Medzi izraelským a americkým ministrom prebehol v noci na nedeľu telefonický rozhovor, píše sa vo vyhlásení izraelského ministerstva. Galant Austina okrem iného oboznámil s operáciami izraelskej armády v Libanone.



"Diskutovali o prebiehajúcich obranných aktivitách voči hrozbám zo strany Iránu" a ním podporovaných militantným skupín, "predovšetkým iránskych milícií v Jemene, Sýrii a Iraku", uviedol Galantov rezort.



Minister obrany USA vyjadril "hlboké znepokojenie" nad incidentmi spojenými s misiou UNIFIL.



Ešte v sobotu sa pod vyhlásenie odsudzujúce útoky na príslušníkov mierových jednotiek OSN podpísalo 40 krajín vrátane Nemecka, Francúzska a Británie, ktorých vojaci slúžia v rámci misie UNIFIL.



V americkom ani izraelskom vyhlásení sa podľa portálu Times of Israel (TOI) nespomína plánovaná reakcia Izraela na útok, ktorý Irán podnikol začiatkom októbra.



Galant mal minulý týždeň vycestovať do Washingtonu, aby s Austinom diskutoval o izraelských plánoch, no túto návštevu odložili, kým ju neschváli izraelský premiér Benjamin Netanjahu, doplnil izraelský portál.