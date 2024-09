Galant: Izrael bude útočiť na Hizballáh až do navrátu vysídlencov

Tel Aviv 24. septembra (TASR) - Izrael bude útočiť na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh, až kým nedosiahne bezpečný návrat domov pre vysídlených obyvateľov zo severnej časti Izraela. Vyhlásil to v utorok izraelský minister obrany Joav Galant. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dnešný Hizballáh nie je tým istým Hizballáhom, ktorý sme poznali pred týždňom. Utrpel sériu útokov na svoje velenie a riadenie, bojovníkov či prostriedky boja. Toto všetko sú závažné zásahy," zdôraznil Galant.



Minister v utorok na platforme X uviedol, že Organizácia Spojených národov (OSN) sa vyhýba prijať zodpovednosť za to, že nezabránila útokom hnutia na Izrael. Reagoval na vyjadrenia Generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, podľa ktorého Hizballáh používa "Libanon ako svojho rukojemníka".



"OSN odmieta prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a neplní si ani svoju základnú povinnosť, zabrániť útokom Hizballáhu a žiadať uplatňovanie rezolúcie 1701," ozrejmil Galant.



Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 1701 v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a Libanonom. Ozbrojeným skupinám v Libanone tiež zakazuje zdržiavať sa v pohraničnom území s Izraelom.



Guterres už skôr zdôraznil, že "Libanon je na pokraji síl" a že by Bejrút, Izrael, no ani zvyšok sveta nemôžu dovoliť, aby sa z neho stalo ďalšie Pásmo Gazy, pripomína Reuters.



Palestínske hnutie Hamas v utorok vo vyhlásení adresovanom Guterresovi uviedlo, že "očakáva okamžité kroky na zastavenie izraelskej agresie a vojny... v Pásme Gazy". Zdôraznilo, že sa nezúčastní na nových mierových rokovaniach, ktoré by "Izraelu poskytli krytie na to, aby pokračoval vo svojej agresii".