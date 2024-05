Galant: Izrael chce rozšíriť pozemnú operáciu v Rafahu

Tel Aviv 20. mája (TASR) - Izrael má v úmysle rozšíriť svoju vojenskú operáciu v palestínskom meste Rafah na juhu Pásma Gazy. V pondelok to povedal izraelský minister obrany Joav Galant poradcovi Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeovi Sullivanovi. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Izrael považuje Rafah, ležiaci na hranici Pásma Gazy a Egypta, za poslednú baštu militantného hnutia Hamas, ktorého októbrový útok na juh Izraela a paralelný únos rukojemníkov vyvolal prebiehajúcu vojnu v pobrežnej enkláve. Izraelská armáda sa odvtedy snaží militantov zlikvidovať.



Washington niekoľko týždňov verejne vyjadroval nesúhlas s plánovanou izraelskou operáciou v Rafahu. Izrael napokon 6. mája nariadil evakuáciu Palestínčanov v určitých častiach tohto mesta, do ktorých následne začali vstupovať vojaci aj tanky.



"Sme odhodlaní rozšíriť pozemnú operáciu v Rafahu, aby sme zničili Hamas a získali späť rukojemníkov," píše sa vo vyhlásení kancelárie Galanta, podľa ktorého to minister povedal poradcovi Bieleho domu pre národnú bezpečnosť.



Podľa Izraela sa v Rafahu okrem militantov nachádzajú aj desiatky unesených rukojemníkov. Západ aj Egypt, naopak, vyjadrujú obavy o osud stoviek tisícov Palestínčanov, ktorí v tomto meste našli dočasné útočisko pred vojnou.



Agentúra OSN pre palestínskych utečenecov (UNRWA) v pondelok odhadla, že približne 810.000 ľudí ušlo z Rafahu od vyhlásenia evakuácie izraelskou armádou začiatkom mája. Podľa Reuters ide o možno aj viac než polovicu predvojnovej populácie mesta.



Galant podľa svojej kancelárie Sullivanovi predstavil opatrenia, ktoré Izrael podnikol "na účely evakuácie obyvateľstva z oblasti Rafahu a na zaistenie primeranej humanitárnej podpory".



Izraelská armáda tvrdí, že v Rafahu objavila desiatky tunelov z Egypta. Káhira predtým odmietla špekulácie o cezhraničnom pašovaní do Pásma Gazy ako "klamstvá".