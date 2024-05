Galant: Izrael dosiahne svoje vojnové ciele

Tel Aviv 9. mája (TASR) – Izrael podnikne všetky nevyhnutné kroky na to, aby v Pásme Gazy a na severe dosiahol svoje vojnové ciele, vyhlásil v stredu izraelský minister obrany Joav Galant. Reagoval na tlak Spojených štátov zastaviť izraelskú operáciu v meste Rafah. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Obraciam sa zároveň na nepriateľov Izraela i na našich najlepších priateľov a hovorím – izraelský štát si nemožno podmaniť. Zostaneme neochvejní a dosiahneme svoje ciele. Udrieme na Hamas, udrieme na Hizballáh a zaistíme bezpečnosť," uvádza vyhlásenie kancelárie ministra obrany.



Galant to povedal počas príhovoru pri príležitosti spomienky na Izraelčanov padlých vo vojne a sú reakciou na slová amerického prezidenta Joea Bidena. Ten pohrozil zastavením dodávok zbraní Izraelu v prípade, že spustí operáciu v meste Rafah. Do mesta na juhu Pásma Gazy sa pred bojmi uchýlilo viac než milión palestínskych utečencov.



Vojna v Pásme Gazy medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom vypukla po teroristickom útoku na juh Izraela 7. októbra 2023, zároveň však dochádza aj k takmer denným cezhraničným prestrelkám medzi Hizballáhom a izraelskou armádou na severe Izraela. Mnohí pozorovatelia sa obávajú, že tieto prestrelky môžu prerásť do väčšieho regionálneho konfliktu.