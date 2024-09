Izraelský minister obrany: Sme blízko k dokončeniu misie v Gaze

Jeruzalem 10. septembra (TASR) - Izraelské sily sú blízko k splneniu svojej misie v Pásme Gazy a svoju pozornosť zamerajú na severné hranice Izraela, kde sa naďalej ostreľujú s libanonským hnutím Hizballáh. Uviedol to v utorok izraelský minister obrany Joav Galant, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ťažisko sa presúva na sever, sme blízko k dokončeniu našich úloh na juhu, no naša misia ešte nie je dokončená," povedal Galant vojakom na severných hraniciach Izraela, kde pozoroval bojové cvičenie.



K cezhraničnému ostreľovaniu medzi Izraelom a Hizballáhom dochádza takmer denne od rozpútania bojov v Pásme Gazy vlani v októbri. Z pohraničných oblastí boli na oboch stranách vysídlené tisíce ľudí.



Izraelskí predstavitelia uviedli, že by uprednostnili vyriešenie konfliktu na severných hraniciach prostredníctvom dohody, ktorá by vytlačila Iránom podporovaný Hizballáh ďalej od hraníc s Izraelom. Libanonské hnutie však vyhlásilo, že bude pokračovať v boji proti Izraelu, až kým neskončí vojna v Pásme Gazy.



"Kým sa budeme usilovať o dosiahnutie dohody, nariadil som IDF (izraelskej armáde), aby sa pripravili na všetky scenáre vrátane zamerania našej pozornosti na severnú oblasť. Sme odhodlaní zmeniť bezpečnostnú situáciu na severnom fronte a bezpečne priviesť našich občanov domov," povedal Galant.