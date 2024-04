Galant: Izrael je pripravený na akýkoľvek vývoj súvisiaci s Iránom

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Izrael je pripravený zvládnuť akýkoľvek scenár, ktorý by sa mohol vyvinúť vo vzťahu s jeho úhlavným nepriateľom Iránom. Vyhlásil to v nedeľu izraelský minister obrany Joav Galant, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Galantova kancelária vydala vyhlásenie po stretnutí ministra s vysokopostavenými predstaviteľmi armády, na ktorom hodnotili súčasnú situáciu. "Minister Galant zdôraznil, že vojenský establišment dokončil prípravy na reakciu v prípade akéhokoľvek scenára, ktorý by sa mohol vyvinúť tvárou v tvár Iránu," uviedla kancelária.



Irán hrozil, že bude reagovať na pondelňajší nálet na sídlo iránskeho konzulátu v sýrskej metropole Damask, pri ktorom zahynulo niekoľko vysoko postavených predstaviteľov revolučných gárd, medzi nimi aj vysokopostavený veliteľ.



Izrael nepotvrdil, že je za týmto útokom. No izraelskí lídri vo všeobecnosti uviedli, že Izrael vykonáva operácie proti Iránu, ktorý podporuje palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy a libanonské hnutie Hizballáh. Izrael proti týmto dvom hnutiam uplynulého pol roka bojuje.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu pritom obvinili Irán, že je za útokmi proti Izraelu, ktoré vykonáva "cez svojich zástupcov". "Ktokoľvek, kto nám ublíži alebo nám plánuje ublížiť, tak ublížime my jemu. Tento princíp zavádzame do praxe celý čas a aj v posledných dňoch," cituje Netanjahua agentúra AFP.