Galant: Izrael nechce vojnu s Hizballáhom, ale je na ňu pripravený

Tel Aviv 29. júna (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v piatok vyhlásil, že Izrael si nepraje vojnu s libanonským šiitským hnutím Hizballáh, ale jeho armáda je na ňu pripravená. Uviedla to agentúra DPA.



"Pracujeme na politickom riešení. To je vždy tá lepšia možnosť," minister Galant povedal počas návštevy izraelských jednotiek pri severnej hranici s Libanonom. "Nechceme vojnu, ale sme na ňu pripravení."



"Pokiaľ si Hizballáh vyberie vojnu, vieme, čo máme robiť. Pokiaľ si vyberú mier, budeme reagovať náležitým spôsobom," dodal.



Hizballáh a izraelská armáda sa v pohraničí navzájom pravidelne ostreľujú posledných osem mesiacov – paralelne s vojnou v Pásme Gazy. Obavy z toho, že by prestrelky na izraelsko-libanonských hraniciach prerástli do vojny, zosilneli po tom, čo Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanone.



Galant v stredu varoval Libanon, že izraelská armáda ho môže v prípade akejkoľvek vojny s tamojším hnutím Hizballáh poslať "späť do doby kamennej". Trval však na tom, že izraelská vláda preferuje diplomatické riešenie situácie na izraelsko-libanonských hraniciach.



Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh zas minulý týždeň upozornil, že v prípade vojny nebude v Izraeli ušetrené "žiadne miesto".