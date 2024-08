Galant: Izraelská armáda porazila brigádu Hamasu v Rafah

Tel Aviv 21. augusta (TASR) - Izraelská armáda porazila jednotky palestínskeho militantného hnutia Hamas pôsobiace v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. V stredu to oznámil izraelský minister obrany Joav Galant počas návštevy tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS a spravodajského kanálu i24 News.



"Brigáda Hamasu v Rafahu bola porazená," uviedol Galant podľa vyhlásenia rezortu obrany. Vyzdvihol pritom 162. divíziu izraelskej armády, ktorej členovia podľa neho bojovali ako "levy".



V tzv. Filadelfskom koridore, ktorým Izrael označuje pás územia na hranici medzi Egyptom a Pásmom Gazy, bolo podľa neho zničených vyše 150 tunelov.



Približne stovka z nich sú v skutočnosti "zákopy, vykopané inžinierskym náradím a prekryté jedným či dvoma metrami zeminy", dodal s tým, že je ľahké ich odhaliť, pretože sú viditeľné na leteckých snímkach, a tiež sa dajú jednoducho zničiť.



Armáda sa podľa neho bude ďalej zameriavať na severnú časť Pásma Gazy. "Takáto je teraz situácia," povedal.



Izrael považoval Rafah za poslednú baštu hnutia Hamas. Do mesta armádne jednotky vtrhli začiatkom mája, hoci letecké údery podnikali už predtým. Po vypuknutí vojny v Pásme Gazy sa uchýlilo do Rafahu asi 1,5 milióna ľudí z celkového počtu vyše 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy. Medzinárodný súdny dvor (MSD) koncom mája nariadil Izraelu, aby vojenskú ofenzívu v Rafahu okamžite zastavil.