Galant: Izraelská armáda postúpila „do srdca“ mesta Gaza

Tel Aviv 7. novembra (TASR) - Izraelské sily sú "v srdci" mesta Gaza, pevnosti palestínskeho militantného hnutia Hamas. Oznámil to v utorok izraelský minister obrany Joav Galant, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Izraelské obranné sily (IDF) do "srdca" Gazy prenikli zo severu a z juhu v plnej koordinácii so vzdušnými a námornými silami.



"Gaza je najväčšia teroristická základňa, aká bola kedy vybudovaná... Ideme zničiť Hamas," povedal Galant na tlačovej konferencii. Dodal, že keď vojna skončí, v pásme Gazy nebude vládnuť Izrael ani Hamas. Všetky ostatné možnosti sú podľa neho otvorené.



Vojna v pásme Gazy vypukla po útoku teroristov z hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, pri ktorom zavraždili viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael po tomto útoku oznámil, že jeho cieľom je zničiť Hamas, ktorý v Gaze vládne od roku 2007. Izraelská armáda reagovala na teroristický útok masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na pásmo Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom si vyžiadali už viac než 10.000 obetí.



Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyzýva na dočasné prímerie alebo "prestávku" v bojoch, aby mohla byť poskytnutá pomoc civilistom v pásme Gazy. Galant zopakoval postoj izraelskej vlády, že "bez prepustenia rukojemníkov nebude nijaké humanitárne prímerie".