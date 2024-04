Galant: Je správny čas na uzavretie dohody s Hamasom o rukojemníkoch

Tel Aviv 8. apríla (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v pondelok vyhlásil, že je správny čas na uzavretie dohody s Hamasom o rukojemníkoch. Uviedol to deň po stiahnutí armády z juhu Pásma Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Čakajú nás ťažké rozhodnutia a budeme pripravení za ne zaplatiť, aby sme získali rukojemníkov späť a následne sa vrátili do boja," uviedol Galant.



Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď sa hovorí o pokroku počas mierových rokovaní v egyptskej Káhire s cieľom dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. Ich pokračovanie sa očakáva v najbližších dňoch, uviedol egyptský portál Al Qahera News, ktorý sa odvolal na vysokopostavený zdroj z prostredia egyptskej vlády.



V Izraeli prebiehajú viaceré demonštrácie, ktoré vyzývajú na prepustenie a návrat rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra 2023 v palestínskom Pásme Gazy.



Pri teroristických útokoch vedených militantmi palestínskeho hnutia Hamas zahynulo približne 1200 ľudí a ďalších 250 ich bolo unesených do Pásma Gazy. Izrael na to odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo už viac ako 33.000 ľudí. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov v troskách a ľudia sú na pokraji hladomoru.



Hamas počas týždňového prímeria na prelome novembra a decembra prepustil 105 rukojemníkov a výmenou za to získal 240 palestínskych väzňov. Podľa odhadov Izraela je nažive okolo 100 rukojemníkov.