Galant tvrdí, že Hamas ako vojenský útvar v Pásme Gazy už neexistuje

Tel Aviv 10. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant povedal, že vojenské kapacity palestínskeho hnutia Hamas sú po viac ako 11 mesiacoch vojny v Pásme Gazy vážne poškodené a hnutie ako vojenský útvar v palestínskej enkláve už neexistuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, zverejnenej v utorok.



"Hamas ako vojenská formácia už neexistuje. Hamas vedie partizánsku vojnu a my stále bojujeme proti teroristom z Hamasu a prenasledujeme jeho vedenie," povedal Galant.



Izraelský minister obrany zároveň vyjadril svoju podporu dohode o prepustení rukojemníkov. "Dosiahnutie dohody je taktiež strategickou príležitosťou, ktorá nám dáva vysoké šance zmeniť bezpečnostnú situáciu na všetkých frontoch," oznámil Galant. Dodal, že podporuje prvú časť trojfázového návrhu dohody o prímerí, ktorý 31. mája oznámil americký prezident Joe Biden, a dúfa, že sa na nej bude stavať v záujme konečného ukončenia vojny.



"Izrael by mal dosiahnuť dohodu, ktorá zabezpečí prestávku v boji na šesť týždňov a návrat rukojemníkov," povedal izraelský minister.



Galant podľa AFP patrí medzi izraelských predstaviteľov, ktorí sa dostali do konfliktu s premiérom krajiny Benjaminom Netanjahuom v otázke vojnovej politiky. Izraelské médiá minulý mesiac citovali Galanta, ako za zatvorenými dverami povedal parlamentnému výboru, že dohoda o prepustení rukojemníkov "mešká aj kvôli Izraelu". Vojenský tlak Izraela na Pásmo Gazy podľa neho vytvoril potrebné podmienky pre dohodu o prímerí.



Jednou z hlavných prekážok dohody o prímerí a výmene rukojemníkov je tzv. filadelfský koridor - územie pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom, pripomína AFP. Izrael trvá na tom, aby v tejto oblasti pokračovali izraelské kontroly. Hamas však požaduje, aby sa Izrael odtiaľ stiahol. Hamas minulý týždeň vo svojom vyhlásení obvinil Netanjahua, že jeho postoj v otázke filadelfského koridoru má za cieľ zmariť dohodu o prímerí.



Izrael v súčasnosti podľa Galanta zo strategického hľadiska stojí na križovatke a je to príležitosť splniť si morálnu povinnosť voči Izraelčanom a dosiahnuť návrat rukojemníkov.



Netanjahu je v Izraeli pod tlakom po tom, čo armáda pred viac ako týždňom objavila telá zavraždených šiestich rukojemníkov v Pásme Gazy. Tisíce ľudí v uliciach požadovali prijatie dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov.