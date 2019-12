Galapágy ohrozuje únik nafty

Quito 23. decembra (TASR) - Do mora na ekvádorskom súostroví Galapágy unikla nafta z potopeného plavidla, ktorá predstavuje potenciálnu hrozbu pre unikátne miestne ekosystémy. Podľa ekvádorských úradov je však únik ropných látok do vôd Tichého oceánu pod kontrolou, informovala v pondelok agentúra AFP.



"Situácia je pod kontrolou a začala sa realizovať séria opatrení zameraných na zmiernenie možných dôsledkov," uvádza sa v nedeľňajšom vyhlásení kancelárie ekvádorského prezidenta Lenína Morena. Na miesto boli podľa nej urýchlene vyslané zásahové tímy, ktorým sa ropnú škvrnu podarilo lokalizovať.



K nehode došlo v prístave na najvýchodnejšom galapágskom ostrove San Cristóbal, keď sa zrútil žeriav, ktorý nakladal kontajner s elektrickým generátorom na nákladný čln. Plavidlo prevážajúce zhruba 2600 litrov motorovej nafty sa v dôsledku nehody potopilo a do mora unikli ropné látky.



Pri incidente utrpel zranenia jeden človek. Pracovníci Národného parku Galapágy a príslušníci ekvádorských námorných síl urýchlene rozmiestnili okolo škvrny záchytné bariéry a savé látky.



Ten istý nákladný čln, ktorý dováža na Galapágy palivo a stavebné materiály, sa vlani vo februári potopil na ekvádorskej rieke Guayas. Podľa úroveň nehodu zapríčinilo nerovnomerné rozloženie základu.



Galapágy ležia 906 kilometrov západne od pevninského Ekvádoru a sú na zozname Svetového dedičstva UNESCO ako územie so vzácnou flórou a faunou. Na ostrovy mieria za tamojšou biodiverzitou návštevníci z celého sveta. Galapágy inšpirovali Charlesa Darwina k vytvoreniu evolučnej teórie.