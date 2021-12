Galek:Návšteva slovenskej delegácie na Taiwane má ekonomický charakter

Tchaj-pej 9. decembra (TASR) - Kroky slovenskej delegácie na Taiwane majú ekonomický charakter. Vo štvrtok to v taiwanskej metropole Tchaj-pej vyhlásil štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Správu priniesla agentúra DPA.



"Musím povedať, že nikto nesmie zastaviť našu spoluprácu alebo investície, ktoré sú založené na ekonomike... Najmä ak sme rovnako zmýšľajúci partneri," povedal Galek počas tlačovej konferencie v hlavnom meste ostrovného štátu.



Čína v utorok vyjadrila voči návšteve slovenskej delegácie na Taiwane nesúhlas a zdôraznila, že Slovensko by malo dodržať svoj záväzok prijatý pri nadviazaní diplomatických vzťahov s Čínou, ktorý ho vyzýva na zastavenie všetkých foriem oficiálnych interakcií s taiwanskými úradmi.



Viacero východoeurópskych a stredoeurópskych krajín v posledných mesiacoch interagovalo s Taiwanom, čím pobúrilo Peking. DPA pripomenula aktuálny spor s Litvou, ktorý viedol k tomu, že Peking sankcionoval tento členský štát EÚ po tom, ako sa vláda vo Vilniuse pokúsia nadviazať užšie vzťahy s Taiwanom.



"Akýmkoľvek problémom, ktorým čelí členský štát (EÚ), čelíme všetci... Slovensko cíti skutočnú solidaritu s Litvou," citovala DPA Luciu Kišš, generálnu riaditeľku Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Kišš podľa DPA zdôraznila, že Európska únia vníma Čínu ako partnera, ale súčasne aj ako konkurenta. Podľa nej je návšteva Taiwanu pokračovaním hospodárskeho partnerstva, ktoré sa buduje od roku 2003.



Delegácia vedená Galekom, ktorá má 43 členov, je najväčšou slovenskou delegáciou, ktorá navštívila Taiwan, odkedy tam bola v roku 2003 zriadená reprezentačná kancelária SR. Delegácia pozostávajúca z predstaviteľov slovenskej vlády, podnikateľov a akademikov priletela na ostrov v nedeľu a plánuje tam počas šiestich dní pracovať na prehĺbení ekonomických väzieb medzi oboma krajinami. Slovenskí delegáti už navštívili vedecké parky aj popredné svetové polovodičové spoločnosti, uvádza DPA.



Peking, ktorý považuje Taiwan za súčasť svojho územia, vyvíja dlhodobé úsilie o izoláciu tohto ostrova na medzinárodnej scéne. Taiwan preto nie je zastúpený v medzinárodných organizáciách, ako sú Organizácia Spojených národov (OSN) alebo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Čínsky komunistický režim zároveň dôrazne odmieta akékoľvek oficiálne kontakty medzi Taiwanom a predstaviteľmi iných krajín.