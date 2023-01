Galéria Uffizi bude vyberať vyššie vstupné na pokrytie nákladov

Florencia 11. januára (TASR) - Vedenie galérie umenia Uffizi v talianskej Florencii v utorok oznámilo, že zvyšuje základnú cenu vstupenky, aby tak bolo možné pokryť narastajúce náklady na energiu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Počas hlavnej sezóny od 1. marca do 30. novembra bude štandardný vstup do tejto svetoznámej zbierky obrazov a sôch stáť 25 eur; v súčasnosti je to 20 eur. Zmenu schválili "s cieľom vyrovnať sa s nárastom nákladov v sektore energetiky a stavebníctva", uvádza sa vo vyhlásení galérie Uffizi.



Návštevníci, ktorí si privstanú, sa môžu dostať dovnútra do 8.55 h za 19 eur, zatiaľ čo cena ostatných vstupeniek vrátane mimosezónnych a členských preukazov zostáva nezmenená. Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano zvýšenie ceny podporil a vyhlásil, že ide o spravodlivé opatrenie.



Inflácia v Taliansku vlani vzrástla na 8,1 percenta, čo je najvyššia úroveň od roku 1985, a to v dôsledku nárastu cien energií o 50,9 percenta, pripomína AFP.



Galéria Uffizi patrí k najvýznamnejším a najnavštevovanejším talianskym múzeám. Je tiež jedným z najväčších a najznámejších inštitúcií svojho druhu na svete; disponuje zbierkou diel najmä z obdobia talianskej renesancie. Založili ju v roku 1581.