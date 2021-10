Galéria v Hradci Králové usporiadala unikátnu výstavu falzifikátov

Praha 8. októbra (TASR) - Galéria moderného umenia (GMU) v českom meste Hradec Králové pokračuje v novátorskom prístupe a prichádza s prelomovou výstavou s aktuálnou, ale súčasne trochu bolestivou témou.



Pod názvom "Originál? Umenie napodobniť umenie" sú totiž prezentované výtvarné diela, ktoré sú falzifikátmi, napodobeninami alebo obyčajnými kópiami, ale pôvodne boli vydávané za originály, informoval vo štvrtok webový portál Novinky.cz.



"Zbierku falzifikátov v takomto rozsahu ešte žiadna galéria nepredstavila. Je tu zhruba 100 diel a hodnota falzifikátov sa vyšplhala na 200 miliónov korún," uviedol riaditeľ GMU František Zachoval. Vystavené sú diela z depozitárov viacerých galérií, ktorých kurátori či darcovia sa dopustili omylov.



Namiesto diel autorov ako Marc Chagall, Joan Miró, František Kupka, Josef Lada, Jan Zrzavý, Joža Uprka, Kamil Lhoták alebo súčasných autorov ako Milan Knížák či Jiří Kovanda rozšírili zbierky o napodobeniny alebo kópie.



K najfalšovanejším českým maliarom patrí Jan Zrzavý. Vystavených je tam jeho osem obrazov, ale päť z nich sú falzifikáty. Odhaliť sa ich podarilo až pomocou odborných expertíz. Celkovo je výstava rozdelená do šiestich častí podľa zvolenej techniky, postupu či spôsobu vytvárania falzifikátov.



Autori výstavy si všímajú aj problematiku vytvárania fiktívnych identít. Návštevník si môže prezrieť napríklad súbor kubistických obrazov od Bohumila Samuela Kečířa (1904-1987). Nikto taký však neexistoval.



"Bolo to odhalené až v roku 2007, ale tá mystifikácia bola taká dokonalá, že predtým približne 15 rokov zavádzala celý kunsthistorický svet. Kečíř sa predával v celej Európe. Jeho meno bolo zaradené do slovníka umelcov, mal dokonca niekoľko výstav," upozornil František Zachoval.



Výstava "Originál? Umenie napodobniť umenie" je verejnosti sprístupnená od 1. októbra a potrvá do 27. februára 2022.