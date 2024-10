Galéria v Londýne zakázala po útokoch aktivistov tekutiny v interiéri

Londýn 17. októbra (TASR) - Národná galéria v Londýne v snahe zvýšiť bezpečnosť umeleckých diel po sérii útokov klimatických aktivistov od piatka zakáže návštevníkom brať si do výstavných priestorov tekutiny a veľké tašky. Z tekutín bude povolená iba detská výživa, odsaté materské mlieko a lieky na predpis, oznámilo vo štvrtok múzeum. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Bohužiaľ sme sa dostali do bodu, keď sme nútení konať, aby sme ochránili našich návštevníkov, našich zamestnancov a naše zbierky," uvádza sa v stanovisku galérie zverejnenom na platforme X. Útoky "spôsobili fyzické poškodenie umeleckých diel" a narušovali plnenie poslania, aby veľkolepé umenie bolo prístupné každému a všade, píše sa vo vyhlásení.



V posledných dvoch rokoch sa terčom útokov rôznymi tekutinami stali známe obrazy, ako Slnečnice od Vincenta van Gogha či Voz na seno od Johna Constabla. Aktivisti chceli týmto spôsobom upozorniť na klimatickú krízu. Tvrdili, že umenie je "bezcenné", keď je ohrozená klíma a ľudský život.



Van Goghove Slnečnice sa stali terčom útoku dokonca dvakrát. V septembri na obraz traja klimatickí aktivisti z environmentálnej skupiny Just Stop Oil vychrstli polievku. Iní dvaja aktivisti z tejto skupiny boli za podobný čin v roku 2022 odsúdení na tresty odňatia slobody.



Minulý týždeň boli zadržané dve osoby po tom, čo prilepili fotografiu zakrvavenej matky a jej dieťaťa z Pásma Gazy na Picassov obraz, pričom požadovali uvalenie zbrojného embarga na Izrael.



Skupiny Just Stop Oil a Youth Demand v stredu zverejnili otvorený list vedeniu Národného múzea, v ktorom ho vyzvali na rokovania. Uviedli v ňom, že ich protesty sú súčasťou hrdej tradície, ktorá sa datuje od hnutia sufražetiek, a spôsobujú len malé škody.