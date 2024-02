Gallagher: Podpora Taiwanu v americkom Kongrese je mimoriadne silná

Tchaj-pej 22. februára (TASR) - Predseda výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA pre Čínu Mike Gallagher vo štvrtok po stretnutí s najvyšším vedením Taiwanu uviedol, že podpora tohto samosprávneho ostrova v Kongrese je "mimoriadne silná". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Mike Gallagher vedie päťčlennú delegáciu, ktorá sa vo štvrtok stretla s dosluhujúcou taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a viceprezidentom Laj Čching-te, ktorý vyhral januárové prezidentské voľby a úradu sa ujme v máji.



"Vidím rastúcu a mimoriadne silnú podporu Taiwanu (v Kongrese Spojených štátov)," povedal Gallagher, hlasný kritik Číny. Domnieva sa, že podpora Taiwanu nebude ovplyvnená výsledkom novembrovým prezidentských volieb v USA v roku 2024. Varoval tiež Peking pred akýmkoľvek pokusom o inváziu, pretože by to bolo "neuveriteľne hlúpe".



"Ak by (čínsky prezident) Si Ťin-pching a čínska Komunistická strana niekedy urobili neuveriteľne hlúpe rozhodnutie a pokúsili sa o inváziu na Taiwan... toto úsilie by zlyhalo," uviedol Gallagher počas stretnutia s viceprezidentom.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning vo štvrtok označila návštevu amerických zákonodarcov na Taiwane za "zasahovanie".



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.