Gallant: Izrael je na začiatku novej fázy vojny

Bejrút 18. septembra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Gallant vyhlásil začiatok "novej fázy" vojny v čase, keď Izrael obracia svoju pozornosť na severný front, kde bojuje s militantmi z hnutia Hizballáh v Libanone, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Gallant sa v stredajšom prejave k izraelským vojakom nezmienil o výbuchoch komunikačných zariadení v Libanone, ktoré sa odohrali v utorok a v stredu, ocenil však prácu izraelskej armády a bezpečnostných orgánov so slovami, že "výsledky sú mimoriadne pôsobivé".



Uviedol tiež, že po mesiacoch vojny proti militantom z hnutia Hamas v Pásme Gazy sa "ťažisko presúva na sever presmerovaním zdrojov a zložiek". "Sme na začiatku novej fázy vo vojne - vyžaduje si odvahu, odhodlanie a výdrž," dodal.



V stredu v Libanone vybuchovali vysielačky a solárne panely, posledné správy hovoria o deviatich obetiach a vyše 300 zranených. V utorok v Libanone koordinovane vybuchli stovky osobných komunikačných zariadení, tzv. pagerov. Zranenia utrpelo približne 2800 ľudí a najmenej 12 ľudí zraneniam podľahlo. Medzi zranenými boli údajne mnohí príslušníci proiránskeho hnutia Hizballáh, ktorí z Libanonu bojujú proti Izraelu, existuje preto podozrenie, že za útokmi stojí Izrael.



Útoky, ktoré Izrael nekomentoval, vyvolali opätovné obavy, že konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom by mohol vyústiť do vojny.