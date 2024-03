Gallant: Izrael neukončí vojnu proti Hamasu, kým nepustia rukojemníkov

Washington 25. marca (TASR) - Izrael neukončí vojnu proti palestínskemu hnutiu Hamas, kým militanti neprepustia rukojemníkov. V pondelok vo Washingtone to vyhlásil izraelský minister obrany Joav Gallant. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Nemáme morálne právo zastaviť túto vojnu, kým sú v Pásme Gazy stále zadržiavaní rukojemníci. Nedostatok rozhodujúceho víťazstva nás môže priblížiť k vojne na severe," povedal Gallant pred stretnutiami s americkým poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom a ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



Premiér Benjamin Netanjahu zrušil plánovanú návštevu izraelskej delegácie na vysokej úrovni vo Washingtone na protest proti pondelkovej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva na okamžité prímerie v Pásme Gazy.



Netanjahu obvinil USA, že "ustúpili" zo "zásadného postoja", keď umožnili hlasovanie bez toho, aby podmienili prímerie prepustením rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Izraelská delegácia mala predstaviť zástupcom Bieleho domu plány pozemnej invázie do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, kde sa pred bojmi uchýlil viac ako milión palestínskych civilistov.



Bezpečnostná rada OSN v pondelok po prvýkrát od začiatku vojny v Pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie. Spojené štáty ako spojenec Izraela predchádzajúce návrhy ako jeden z piatich stálych členov BR OSN vetovali. Teraz sa zdržali hlasovania.



Hnutie Hamas rezolúciu privítalo a uviedlo, že sa zapojí do rozhovorov o výmene väzňov, ktoré po opakovaných odkladoch sprostredkoval Katar.



Gallant sa napriek diplomatickej roztržke plánuje stretnúť s rezortným kolegom Lloydom Austinom, potvrdil hovorca Pentagónu Patrick Ryder. Ich rozhovory sa budú týkať "úsilia o prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom" a "potreby väčšej humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov". Hovoriť budú aj o "plánoch na zaistenie bezpečnosti viac ako milióna ľudí, ktorí sa ukrývajú v Rafahu, a zároveň o tom, aby Hamas už nemohol predstavovať hrozbu pre Izrael", uviedol Ryder.



Spojené štáty v súvislosti s Netanjahuom vyjadrili frustráciu pre rastúci počet obetí na životoch v Pásme Gazy. Vojenská kampaň Izraela zameraná na likvidáciu Hamasu si v Pásme Gazy vyžiadala už viac ako 32.000 obetí, väčšinou žien a detí.